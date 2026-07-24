Brokkoli-Auflauf

1 Die Brokkolistiele abschneiden und in fingerdicke Scheiben schneiden. Die Röschen in Stücke teilen. Reichlich Salzwasser erhitzen. Die Brokkolischeiben fünf Minuten blanchieren. Nach zwei bis drei Minuten die Röschen dazu geben. Abgießen und sofort in Eiswasser tauchen.

2 Die Erdäpfel mit der Schale in Salzwasser nicht zu weich kochen. Schälen und in Spalten oder Würfel schneiden. Den Schinken in Streifen schneiden.

3 Schalotten und Knoblauch fein hacken. In Olivenöl glasig dünsten. Den Schinken untermengen und kurz mitrösten. Den Käse reiben.

4 Crème fraîche, Schlagrahm und Eier cremig verrühren. Den Käse untermengen. Mit Salz und Pfeffer gut abschmecken. Brokkoli und Erdäpfel in eine Auflaufform geben und mit der Zwiebel-Schinken-Mischung vermengen. Den Guss darüber träufeln.