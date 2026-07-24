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Matjesfilet mit Senfsauce

Für 4 Personen

Matjesfilet mit Senfsauce
Matjesfilet mit Senfsauce
Gesamtzeit:2 std 10 min

Zutaten Matjesfilet mit Senfsauce

  • 4 Matjes-Doppelfilets
  • 100 g Schalotten
  • 1 Bund Dillkraut
  • 250 g Essiggurkerln
  • 1 Apfel
  • 2 EL Mayonnaise
  • 2 EL Senf
  • 250 ml Joghurt (10%)
  • 2 EL Creme fraîche
  • 1 TL Cayennepfeffer
  • Salz

Zubereitung Matjesfilet mit Senfsauce

  1. 1

    Sollten die Matjesfilets sehr salzig sein, schmecken sie besser, wenn man sie vor der Weiterverarbeitung für ein, zwei Stunden in Milch legt. Milde Matjesfilets werden nur mit kaltem Wasser abgeschwemmt.

  2. 2

    Anschließend mit Küchenpapier trocken tupfen und beiseitelegen. Für die Sauce die Schalotten fein hacken, die Gurkerln gut abtropfen lassen und in kleine Würfel schneiden.

  3. 3

    Das Dillkraut hacken. Den Apfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Mayonnaise, Senf, Joghurt und Creme fraîche verrühren. (Tipp: Anstelle von Joghurt und Creme fraîche können Sie auch Sauerrahm verwenden.)

  4. 4

    Die Sauce mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Schalotten, Gurkerln, Apfelwürfel und Dillkraut untermengen. Die Matjesfilets anrichten. Die Sauce darauf verteilen. Eventuell noch mit Dillkraut garnieren.