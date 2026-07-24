Matjesfilet mit Senfsauce

1 Sollten die Matjesfilets sehr salzig sein, schmecken sie besser, wenn man sie vor der Weiterverarbeitung für ein, zwei Stunden in Milch legt. Milde Matjesfilets werden nur mit kaltem Wasser abgeschwemmt.

2 Anschließend mit Küchenpapier trocken tupfen und beiseitelegen. Für die Sauce die Schalotten fein hacken, die Gurkerln gut abtropfen lassen und in kleine Würfel schneiden.

3 Das Dillkraut hacken. Den Apfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Mayonnaise, Senf, Joghurt und Creme fraîche verrühren. (Tipp: Anstelle von Joghurt und Creme fraîche können Sie auch Sauerrahm verwenden.)