Matjesfilet mit Senfsauce
Für 4 Personen
Zutaten Matjesfilet mit Senfsauce
- 4 Matjes-Doppelfilets
- 100 g Schalotten
- 1 Bund Dillkraut
- 250 g Essiggurkerln
- 1 Apfel
- 2 EL Mayonnaise
- 2 EL Senf
- 250 ml Joghurt (10%)
- 2 EL Creme fraîche
- 1 TL Cayennepfeffer
- Salz
Zubereitung Matjesfilet mit Senfsauce
- 1
Sollten die Matjesfilets sehr salzig sein, schmecken sie besser, wenn man sie vor der Weiterverarbeitung für ein, zwei Stunden in Milch legt. Milde Matjesfilets werden nur mit kaltem Wasser abgeschwemmt.
- 2
Anschließend mit Küchenpapier trocken tupfen und beiseitelegen. Für die Sauce die Schalotten fein hacken, die Gurkerln gut abtropfen lassen und in kleine Würfel schneiden.
- 3
Das Dillkraut hacken. Den Apfel schälen, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Mayonnaise, Senf, Joghurt und Creme fraîche verrühren. (Tipp: Anstelle von Joghurt und Creme fraîche können Sie auch Sauerrahm verwenden.)
- 4
Die Sauce mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Schalotten, Gurkerln, Apfelwürfel und Dillkraut untermengen. Die Matjesfilets anrichten. Die Sauce darauf verteilen. Eventuell noch mit Dillkraut garnieren.