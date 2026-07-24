Lauch-Quiche

1 Aus Mehl, Butter, Ei und Salz einen Teig kneten, in Folie wickeln, flach drücken und mindestens eine Stunde kalt stellen. Vom Lauch das dunkle Grün entfernen. Die Stangen längs aufschlitzen und gründlich waschen. In Ringe schneiden. Den Speck in sehr kleine Würfel schneiden.

2 Wenig Öl erhitzen. Die Speckwürfel bei mittlerer Hitze unter Rühren anbraten. Aus der Pfanne heben und beiseite stellen. Etwas Butter in die Pfanne geben und den Lauch fünf Minuten anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Schlagrahm, Eier, Salz, Pfeffer und Muskatnuss verquirlen.