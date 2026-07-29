Den Grundstein dafür hatte der Gemeinderat bereits im Jahr 1964 beschlossen - mit dem Ziel ein „attraktives Freizeitangebot“ zu schaffen.

Im Jahr 1964 wurde im Reichenfelser Gemeinderat der Beschluss gefasst, ein Freibad zu errichten, um den Bewohnern und Gästen nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer ein „attraktives Freizeitangebot“ zu bieten. „Das Freibad ist für die Gemeinde nicht nur aus fremdenverkehrsfördernden Gründen, sondern auch aus sanitätspolizeilichen Gründen eine notwendige Einrichtung“, so eine damalige Wortmeldung aus dem Gemeinderatsprotokoll. Mit dem Bau wurde die örtliche Baufirma Kraigher beauftragt.

Große Eröffnung

Am 11. Juni 1966 eröffnete der damalige Bürgermeister Hartwig Schreiner (FPÖ) das Freibad samt angeschlossenem Bad-Café. 1987 wurde die Anlage mit einem Nirostabecken ausgestattet und neu gepflastert. Bei einem weiteren Umbau 2004 wurde der Eingangsbereich neu gestaltet. Enormen Schaden verursachte das Hochwasser vom 3. Juli 2012, das die gesamte Anlage überflutete. Der Kasssenraum stand einen halben Meter unter Wasser. Sechs Wochen lang war kein Badebetrieb möglich. Dem heutigen Badegast bietet das Freibad inmitten einer Liegewiese je ein Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderbecken. Alle werden mittels einer Solaranlage beheizt. Für die Badegäste gibt es zudem einen Volleyballplatz, eine Sandkiste und eine kleine Spielanlage mit diversen Geräten.

© KK/Gemeinde Das Freibad Reichenfels vor der Sanierung

„Das Freibad ist halt nun einmal ein Saisonbetrieb, der leider keine Gewinne abwirft, aber unsere Gemeinde belebt“, sagt Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP). Dem Freibad angeschlossen ist auch ein Café, das von Brigitte Greilberger betrieben wird. Kleine und große Badegäste schätzen nicht nur die Eisvariationen und die Pommes Frites, sondern auch die regionalen Gerichte. „Die heurige Saison war im Juni aufgrund der heißen Temperaturen besonders gut besucht“, erzählt Bademeister Stefan Fehleisen von der Steirischen Wasserrettung. Am 1. August wird das 60-jährige Bestandsjubiläum des Freibades bei freiem Eintritt von 10 bis 19 Uhr gefeiert. Für Spiel und gute Laune sorgen eine Hüpfburg und von 14 Uhr bis 17 Uhr „Andis Schwimmspass“ mit dem ehemaligen Leistungsschwimmer Andi Preiml.

© Herbert Hollauf Das Freibad heute