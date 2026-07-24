Lachsforelle mit Kräutersauce
Für ein Fischbuffet.
Zutaten Lachsforelle mit Kräutersauce
- 1 Lachsforelle (ca. 1 ½ kg)
- 500 ml Weißwein
- 1 Lorbeerblatt
- 2 Schalotten
- 0.5 Bund Dill
- 6 weiße Pfefferkörner
- 0.5 Bio-Zitrone
- 0.5 Bund Petersilie
- 0.5 Bund Estragon
- 200 g Mayonnaise
- 4 EL Sauerrahm
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- 4 EL gehackte gemischte Kräuter
Zubereitung Lachsforelle mit Kräutersauce
- 1
Die Zitrone schälen, den Saft auspressen. Weißwein und 300ml Wasser langsam erhitzen. Schalotten, Pfefferkörner, Zitronenschale, Lorbeerblatt, Petersilie, Dill und Estragon dazugeben und eine halbe Stunde kochen.
- 2
Den Fisch auf das Einsatzsieb in den Fischtopf legen und mit dem ausgekühlten Sud begießen. Zugedeckt langsam erhitzen und etwa eine halbe Stunde bei wenig Hitze ziehen lassen. Der Fisch ist gar, wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt. Im Sud auskühlen lassen.
- 3
Die Mayonnaise mit Sauerrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Die Kräuter untermengen. Die Haut vom gut abgetropften Fisch abziehen. Kopf, Schwanz, Flossen und Gräten entfernen. Fischfleisch auf einer Platte anrichten. Mit Kräutern garnieren und die Mayonnaise dazu reichen.