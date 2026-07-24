Lachsforelle mit Kräutersauce

2

Den Fisch auf das Einsatzsieb in den Fischtopf legen und mit dem ausgekühlten Sud begießen. Zugedeckt langsam erhitzen und etwa eine halbe Stunde bei wenig Hitze ziehen lassen. Der Fisch ist gar, wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt. Im Sud auskühlen lassen.