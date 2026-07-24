Punschgugelhupf

1 Den Rotwein mit Zucker nach Geschmack, Nelken, Zimtstange und Orangenschale erhitzen und zehn Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb gießen. Die Schokolade reiben. Mehl und je eine Messerspitze Backpulver und Zimt versieben.

2 Die zimmerwarme Butter mit Backzucker schaumig rühren. Die Eier nach und nach unterrühren. Mehl, abgekühlten Punsch und Schokolade unter die Buttermasse mengen.

3 Vier kleine Gugelhupfförmchen mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Die Masse in die Förmchen füllen und im 180 Grad heißen Backrohr 15 bis 20 Minuten backen. Etwas Weinschaumsauce oder Vanillesauce auf vier Desserttellern anrichten.