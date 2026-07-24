Heringsfilets in Curryrahm

1 Den Topfen mit Joghurt vermischen und durch ein Sieb streichen. 1 EL Butter bei wenig Hitze zerlassen. 1 bis 2 EL Curry dazugeben und bei wenig Hitze unter Rühren erwärmen. Unter die Topfenmasse rühren. Nun noch den glatt gerührten Sauerrahm untermengen. Mit Salz und Pfeffer gut abschmecken.

2 Die Masse darf nicht zu cremig werden. Bei sehr trockenem Topfen sollten Sie insgesamt 2 bis 3 EL Joghurt zufügen.

(Tipp: Sie können auch 2 bis 3 EL winzig kleine, in Salzwasser weich gekochte Selleriewürfel unter den Curryrahm mengen.)

3 Die Heringsfilets trocken tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Die Eier mit dem Eierschneider in Scheiben teilen. Fischstücke, Zwiebeln und Eischeiben in eine Glasform schichten. Die Soße darüber träufeln.