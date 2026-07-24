Apfelschmarren

1 Die Rosinen mit etwas Rum beträufeln und mindestens eine Stunde durchziehen lassen. Anschließend zum Abtropfen in ein Sieb geben. Den Apfel schälen, achteln und das Kerngehäuse entfernen. Die Achtel in dünne Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln. Eventuell etwas Zimt, mit Staubzucker vermischt, darüber streuen.

2 Die Eier trennen. Mehl, Milch und Vanillezucker glatt rühren. Die Dotter untermengen. Die Eiklar mit Zucker und einer Prise Salz langsam zu steifem Schnee schlagen. Unter den Teig heben.

3 2 EL Butter in einer Pfanne mit hitzefestem Stiel erhitzen. Den Teig eingießen. Bei wenig Hitze goldgelb anbacken. Rosinen und Apfelstücke auf dem Teig verteilen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa zehn Minuten backen.