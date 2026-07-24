Rindfleischsalat

1 Die Rohnen in dünne Scheiben hobeln. Etwas Essig mit Salz, Zucker und Pfeffer aufkochen. Über die Rohnen gießen. Etwas frisch geriebenen Kren darüberstreuenund mindestens eine Stunde marinieren lassen.

2 Karotte, Sellerie und Pastinake in winzige Würfel schneiden und in leicht gesalzenem Wasser weich kochen. Aus Senf, Essig, Rapsöl, etwas Rindssuppe, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Mit dem Wurzelgemüse vermengen.

3 Das Fleisch in möglichst dünne Scheiben schneiden. Die Gemüsevinaigrette darüber träufeln und ebenfalls marinieren lassen. Die Kürbiskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett bei mäßiger Hitze rösten.