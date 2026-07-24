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Rindfleischsalat

Für 4 Personen

Symbolbild
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Gesamtzeit:1 std 15 min

Zutaten Rindfleischsalat

  • 400 g gekochtes Rindfleisch
  • 300 g gekochte Rohnen
  • 50 g Vogerlsalat
  • 1 Karotte
  • 1 kleines Stück Sellerie
  • 1 kleine Pastinake
  • 2 EL Kürbiskerne
  • Senf
  • Weißweinessig
  • Rapsöl
  • Kürbiskernöl
  • 1 Bund Schnittlauch
  • etwas Rindssuppe
  • Zucker
  • Kren
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung Rindfleischsalat

  1. 1

    Die Rohnen in dünne Scheiben hobeln. Etwas Essig mit Salz, Zucker und Pfeffer aufkochen. Über die Rohnen gießen. Etwas frisch geriebenen Kren darüberstreuenund mindestens eine Stunde marinieren lassen.

  2. 2

    Karotte, Sellerie und Pastinake in winzige Würfel schneiden und in leicht gesalzenem Wasser weich kochen. Aus Senf, Essig, Rapsöl, etwas Rindssuppe, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Mit dem Wurzelgemüse vermengen.

  3. 3

    Das Fleisch in möglichst dünne Scheiben schneiden. Die Gemüsevinaigrette darüber träufeln und ebenfalls marinieren lassen. Die Kürbiskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett bei mäßiger Hitze rösten.

  4. 4

    Rohnen- und Fleischscheiben auf vier Tellern dachziegelartig anrichten. Gemüse und Vogerlsalat darauf verteilen. Mit Kürbiskernöl beträufeln. Kürbiskerne und klein geschnittenen Schnittlauch darüberstreuen.