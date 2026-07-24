Rindfleischsalat
Für 4 Personen
Zutaten Rindfleischsalat
- 400 g gekochtes Rindfleisch
- 300 g gekochte Rohnen
- 50 g Vogerlsalat
- 1 Karotte
- 1 kleines Stück Sellerie
- 1 kleine Pastinake
- 2 EL Kürbiskerne
- Senf
- Weißweinessig
- Rapsöl
- Kürbiskernöl
- 1 Bund Schnittlauch
- etwas Rindssuppe
- Zucker
- Kren
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Rindfleischsalat
- 1
Die Rohnen in dünne Scheiben hobeln. Etwas Essig mit Salz, Zucker und Pfeffer aufkochen. Über die Rohnen gießen. Etwas frisch geriebenen Kren darüberstreuenund mindestens eine Stunde marinieren lassen.
- 2
Karotte, Sellerie und Pastinake in winzige Würfel schneiden und in leicht gesalzenem Wasser weich kochen. Aus Senf, Essig, Rapsöl, etwas Rindssuppe, Salz und Pfeffer eine Vinaigrette rühren. Mit dem Wurzelgemüse vermengen.
- 3
Das Fleisch in möglichst dünne Scheiben schneiden. Die Gemüsevinaigrette darüber träufeln und ebenfalls marinieren lassen. Die Kürbiskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett bei mäßiger Hitze rösten.
- 4
Rohnen- und Fleischscheiben auf vier Tellern dachziegelartig anrichten. Gemüse und Vogerlsalat darauf verteilen. Mit Kürbiskernöl beträufeln. Kürbiskerne und klein geschnittenen Schnittlauch darüberstreuen.