Geschnetzelte Hühnerbrust

1 Die Zucchini zuerst der Länge nach in dünne Scheiben schneiden, dann die Scheiben schräg stifteln. Auf Küchenpapier legen und leicht salzen. Nach 20 Minuten trocken tupfen.

2 Hühnerbrustfilets in dünne Scheiben schneiden und in Speisestärke wenden. Ein Zuviel an Stärke abklopfen. Wenig Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Das Fleisch bei relativ starker Hitze rundherum ein bis zwei Minuten anbraten. Mit Pfeffer würzen. Noch nicht salzen. Auf einen Teller geben.

3 (Tipp: Bei größeren Fleischmengen immer nur in Portionen anbraten - so bleibt das Fleisch saftiger.)

4 Etwas Butter in die Pfanne geben. Die Zucchini darin goldgelb rösten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Hühnersuppe und Schlagrahm dazu gießen und auf die Hälfte einkochen lassen.