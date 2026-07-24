Wallerfilets mit Krenkruste

1 Die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie beim Verarbeiten weich ist. Wenn Sie süß-scharfen Senf haben, nehmen Sie etwa 5 EL. Ansonsten mischen Sie 2 EL scharfen Dijon-Senf mit 3 EL Kremser-Senf. Den Kren reiben.

2 Die Butter cremig rühren. Senf untermengen. Kren und Brösel unter die Senfbutter rühren. Die Paste auf ein Stück Butterbrotpapier geben und zu einer Rolle mit 3 cm Durchmesser formen. Die Papierenden zusammen drehen und die Butterrolle im Kühlschrank etwa eine Stunde fest werden lassen. Dann in 1 cm dicke Scheiben schneiden.