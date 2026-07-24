Wallerfilets mit Krenkruste
Für 4 Personen
Zutaten Wallerfilets mit Krenkruste
- 800 g Wallerfilets ohne Haut
- 150 g Butter
- Süß-scharfer Senf bzw. Dijon- und Kremser Senf
- 4 EL Kren
- 3 EL Semmelbrösel frisch gerieben
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Wallerfilets mit Krenkruste
- 1
Die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie beim Verarbeiten weich ist. Wenn Sie süß-scharfen Senf haben, nehmen Sie etwa 5 EL. Ansonsten mischen Sie 2 EL scharfen Dijon-Senf mit 3 EL Kremser-Senf. Den Kren reiben.
- 2
Die Butter cremig rühren. Senf untermengen. Kren und Brösel unter die Senfbutter rühren. Die Paste auf ein Stück Butterbrotpapier geben und zu einer Rolle mit 3 cm Durchmesser formen. Die Papierenden zusammen drehen und die Butterrolle im Kühlschrank etwa eine Stunde fest werden lassen. Dann in 1 cm dicke Scheiben schneiden.
- 3
Die Fischfilets in acht Stücke teilen. Die dünneren Teile in etwas größere, die dickeren in kleinere Stücke schneiden. Etwas Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die Fischstücke je nach Dicke zwei bis vier Minuten auf beiden Seiten anbraten. Salzen und pfeffern. Auf ein Backblech setzen. Die Krenbutter auf den Fischen verteilen. Die Fische unter dem Grill etwa drei Minuten überbacken. Mit Petersilienerdäpfeln servieren.