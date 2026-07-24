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Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern
Für 4 Personen
Zutaten Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern
- 1 kg mehlige Erdäpfel
- 3 Schalotten
- 2 Knoblauchzehen
- 100 g getrocknete Paradeiser in Öl
- 100 g Prosciutto bzw. Schinkenspeck
- 1 Bund Petersilie
- erstklassiges Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern
- 1
Die gut abgetropften Paradeiser und Petersilie fein schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in wenig Öl glasig dünsten. Paradeiser und Petersilie dazugeben und kurz durchschwenken.
- 2
Den in dünne Scheiben geschnittenen Prosciutto bzw. Speck in feine Streifen schneiden und in einer zweiten Pfanne ohne Fett knusprig braten.
- 3
Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, schälen und sofort stampfen. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer verrühren. Die Paradeismischung unterheben. Anrichten und den Speck darüberstreuen.