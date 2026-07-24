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Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern

Für 4 Personen

Symbolbild
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Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern

  • 1 kg mehlige Erdäpfel
  • 3 Schalotten
  • 2 Knoblauchzehen
  • 100 g getrocknete Paradeiser in Öl
  • 100 g Prosciutto bzw. Schinkenspeck
  • 1 Bund Petersilie
  • erstklassiges Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern

  1. 1

    Die gut abgetropften Paradeiser und Petersilie fein schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in wenig Öl glasig dünsten. Paradeiser und Petersilie dazugeben und kurz durchschwenken.

  2. 2

    Den in dünne Scheiben geschnittenen Prosciutto bzw. Speck in feine Streifen schneiden und in einer zweiten Pfanne ohne Fett knusprig braten.

  3. 3

    Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, schälen und sofort stampfen. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer verrühren. Die Paradeismischung unterheben. Anrichten und den Speck darüberstreuen.