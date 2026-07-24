Erdäpfelpüree mit getrockneten Paradeisern

1 Die gut abgetropften Paradeiser und Petersilie fein schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln und in wenig Öl glasig dünsten. Paradeiser und Petersilie dazugeben und kurz durchschwenken.

2 Den in dünne Scheiben geschnittenen Prosciutto bzw. Speck in feine Streifen schneiden und in einer zweiten Pfanne ohne Fett knusprig braten.