Bressehuhn mit Goldrübe und Chicorée

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Das Backrohr auf 180 Grad Celsius vorheizen, das Meersalz auf ein Backblech geben und ein kleines Häufchen richten. Die Goldrüben darauf setzen, für gute 40 Minuten im Ofen garen, danach schälen, in Stücke schneiden und kurz vor dem Anrichten in etwas Olivenöl wärmen.