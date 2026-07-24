Bressehuhn mit Goldrübe und Chicorée
Walter Triebl aus dem Wirtshaus Lilli in Fehring zeigt mit diesem Rezept, dass man mit tollen Produkten aus der Region ganz einfach ein herrliches Gericht zubereiten kann. Eine echte französische Spezialität mit herausragender Qualität.
von Walter Triebl
Zutaten Bressehuhn Brust
- 2 Bressehuhn-Brust
- 2 Zweige Thymian
- 2 EL Butter
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Bressehuhn Brust
- 1
Das Backrohr auf 160 Grad vorheizen, die Brüste mit Salz und Pfeffer würzen.
- 2
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Brüste mit der Hautseite scharf anbraten, dann wenden.
- 3
Anschließend in den Ofen auf einen Gitterrost geben und etwa sechs bis sieben Minuten garen.
- 4
Danach die Brust fünf Minuten rasten lassen. Butter in einer Pfanne leicht bräunen, den Thymian dazu geben und die Hühnerbrust auf der Hautseite noch einmal knusprig nachbraten.
- 5
Portionieren, salzen, anrichten.
Zutaten Chicorée
- 2 Chicorée
- 2 EL Butter
- 2 Zweige Thymian
- 200 ml frisch gepresster Orangensaft
- Salz
- Zucker
- Orangenmarmelade
Zubereitung Chicorée
- 1
Den Chicorée halbieren, die Butter in einer Pfanne schmelzen, den Chicorée kurz anbraten, Thymian dazugeben, mit Orangensaft aufgießen und leicht einkochen bis er weich ist.
- 2
Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken.
- 3
Beim Anrichten mit etwas Orangenmarmelade bestreichen.
Zutaten Goldrübe
- 2 Goldrüben
- 200 g grobes Meersalz
- Olivenöl
Zubereitung Goldrübe
- 1
Das Backrohr auf 180 Grad Celsius vorheizen, das Meersalz auf ein Backblech geben und ein kleines Häufchen richten. Die Goldrüben darauf setzen, für gute 40 Minuten im Ofen garen, danach schälen, in Stücke schneiden und kurz vor dem Anrichten in etwas Olivenöl wärmen.
Zubereitung Sauce
- 1
Den Bratensatz mit Weißwein ablöschen und die gerösteten Hühnerkarkassen dazu geben. Mit Hühnerfond auffüllen, reduzieren und mit Salz abschmecken. Die Karkassen vor dem Auffüllen und Abschmecken herausgeben.