Max Leodolter kocht Tafelspitz mit Fleisch aus eigener Zucht – und einer Haltung, die mindestens so wichtig ist wie die richtige Garzeit.

Zutaten für 4–6 Personen

Gekochtes Rindfleisch

Zutaten 3 kg zum Kochen geeignete Rindfleischstücke (z. B. Tafelspitz und Schulterscherzl)

zum Kochen geeignete Rindfleischstücke (z. B. Tafelspitz und Schulterscherzl) Wasser

3 Karotten

Karotten ½ Sellerie

2 Zwiebeln 1 Handvoll schwarze Pfefferkörner

Handvoll schwarze Pfefferkörner 5 Wacholderbeeren

Wacholderbeeren 1 Bund Liebstöckel

Liebstöckel 1 Bund Petersilie

Petersilie Salz

Erdäpfelschmarren

500 g mehlige

gekochte Erdäpfel

½ Zwiebel

etwas Sonnenblumenöl

Salz

Muskatnuss

Apfelkren-Gelee

Zutaten 3 Äpfel

Äpfel 50 g frisch geriebener Kren 125 ml Apfelsaft

Apfelsaft 10 g Agar-Agar

Schnittlauchschaum

Zutaten 10 g Senf

Senf 40 ml Essig

Essig 100 ml Öl

Öl 40 g Essiggurkerl

Essiggurkerl 200 ml Milch 200 ml Gemüsefond

Gemüsefond 50 g Semmel

Semmel 1 Handvoll Schnittlauch

Handvoll Schnittlauch Salz

Pfeffer

Zubereitung

Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Das kalt abgespülte Rindfleisch einlegen, nochmals aufkochen und abschäumen. Etwa eine Stunde sanft köcheln lassen.

Anschließend Karotten, Sellerie, Zwiebeln, Liebstöckel, Petersilie, Pfeffer und Wacholder zugeben und mindestens eine weitere Stunde gar ziehen lassen. Erst rund 15 Minuten vor Ende der Garzeit salzen.

Für den Erdäpfelschmarren die ausgekühlten Erdäpfel schälen und grob reiben. Mit fein gehackter Zwiebel, Salz, Muskat und etwas Öl vermengen, zu Laibchen oder in einem Metallring formen und in einer Pfanne auf beiden Seiten langsam goldbraun braten.

Für das Apfelkren-Gelee die Äpfel schälen, in Stücke schneiden und etwa zehn Minuten dämpfen. Anschließend pürieren und mit frisch geriebenem Kren vermengen.

Apfelsaft mit Agar-Agar aufkochen, zwei Minuten köcheln lassen und unter das Apfel-Kren-Püree rühren. Dünn auf ein mit Frischhaltefolie ausgelegtes Blech oder einen Teller streichen und bis zum Servieren kalt stellen.

Für den Schnittlauchschaum Senf, Essig, Öl, Essiggurkerl, Milch, Gemüsefond und Semmel fein mixen, durch ein feines Sieb in einen iSi-Gourmet-Whip füllen, mit einer Kapsel begasen, fünf- bis zehnmal kräftig schütteln und kalt stellen.

Vor dem Servieren den Schaum auf das gekochte Rindfleisch geben und mit frisch geschnittenem Schnittlauch bestreuen. Gemeinsam mit Erdäpfelschmarren und Apfelkren-Gelee anrichten.