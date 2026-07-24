Topfengolatschen

1 Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Den Germ in die Mulde bröseln und mit 200ml Milch verrühren. Etwas Mehl darüberstreuen. Zugedeckt gehen lassen, bis das Dampfl Risse zeigt.

2 3 EL Zucker, 2 Dotter, 1 Prise Salz und die zerlassene Butter dazugeben, zu einem glatten Teig verkneten. Wenn nötig, die restliche Milch einarbeiten. Zugedeckt etwa eine halbe Stunde gehen lassen.

3 Den Topfen durch ein Sieb streichen. Mit Sauerrahm, 2 bis 3 EL Zucker, dem Ei, etwas Zitronensaft und -schale verrühren. Den Powidl mit etwas Rum glatt rühren. Den Teig nochmals kurz kneten und gehen lassen. Zu einem Rechteck ausrollen und in 20 Quadrate von 10 x 10 cm schneiden.

4 Die Teigstücke mit Dotter bestreichen. In die Mitte etwas Topfencreme geben und einen Tupfen Powidl daraufsetzen. Die Ecken der Quadrate nach innen schlagen, sie sollen sich aber nicht berühren. Die Teigecken mit Dotter bestreichen.