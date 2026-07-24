Erdäpfelsuppe

1 Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. In wenig Butter andünsten. Mit Suppe, Milch und 1,5 dl Schlagrahm aufgießen und so lange kochen lassen, bis die Erdäpfel weich sind. Mit dem Stabmixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen. Eventuell noch 1 bis 2 EL Butter untermixen.

2 Den Schinkenspeck in schmale Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne knusprig braten. Das Schwarzbrot in Würfel schneiden. Den Knoblauch halbieren und mit etwas Butter in eine beschichtete Pfanne geben. Die Butter einmal aufschäumen lassen und das Schwarzbrot darin rösten.