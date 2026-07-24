Erdäpfelsuppe
Für 4 Personen
Zutaten Erdäpfelsuppe
- 500 g mehlige Erdäpfel
- 1 l Hühnersuppe
- 250 ml Milch
- 250 ml Schlagrahm
- Butter
- Knoblauch
- 50 g Schinkenspeck aufgeschnitten
- 2 Scheiben Schwarzbrot
- Koriander a. d. Mühle
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Erdäpfelsuppe
- 1
Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. In wenig Butter andünsten. Mit Suppe, Milch und 1,5 dl Schlagrahm aufgießen und so lange kochen lassen, bis die Erdäpfel weich sind. Mit dem Stabmixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen. Eventuell noch 1 bis 2 EL Butter untermixen.
- 2
Den Schinkenspeck in schmale Streifen schneiden und in einer beschichteten Pfanne knusprig braten. Das Schwarzbrot in Würfel schneiden. Den Knoblauch halbieren und mit etwas Butter in eine beschichtete Pfanne geben. Die Butter einmal aufschäumen lassen und das Schwarzbrot darin rösten.
- 3
Das restliche Obers cremig schlagen. Die Suppe auf vier Teller verteilen. Das Obers daraufsetzen. Die Speckstreifen über das Obers streuen und die Croutons über der Suppe verteilen.
Tipp: Diese Suppe lässt sich auch gut mit übrig gebliebenem Erdäpfelpüree zubereiten.