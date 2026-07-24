Bandnudeln mit Lammragout

1 Das Fleisch vom Knochen lösen, Haut und Sehnen entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Schalotten, Knoblauch und Wurzelgemüse sehr klein schneiden. Olivenöl in einem Bräter erhitzen.

2 Das Fleisch salzen, pfeffern und scharf anbraten. Aus dem Bräter heben. Mit der Hälfte vom Rotwein ablöschen. Etwas einkochen lassen und über das Fleisch gießen. Im Bräter noch etwas Olivenöl erhitzen und das Wurzelgemüse darin anrösten. Salzen und pfeffern. Das Paradeismark dazugeben und mitrösten. Mit dem restlichen Wein ablöschen.