Bandnudeln mit Lammragout
Für 4 Personen
Zutaten Bandnudeln mit Lammragout
- 400 g Bandnudeln
- 4 Lammhaxen (ca. á 35 dag)
- 100 g Schalotten
- 200 g Sellerie
- 3 Knoblauchzehen
- 100 g Karotten
- 50 g Petersilienwurzel
- 50 g gelbe Rüben
- 3 Paradeiser a. d. Dose
- Paradeismark
- 400 ml Hühnersuppe
- 250 ml Rotwein
- 1 Zweig Rosmarin
- 0,5 Bund Thymian
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Bandnudeln mit Lammragout
- 1
Das Fleisch vom Knochen lösen, Haut und Sehnen entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Schalotten, Knoblauch und Wurzelgemüse sehr klein schneiden. Olivenöl in einem Bräter erhitzen.
- 2
Das Fleisch salzen, pfeffern und scharf anbraten. Aus dem Bräter heben. Mit der Hälfte vom Rotwein ablöschen. Etwas einkochen lassen und über das Fleisch gießen. Im Bräter noch etwas Olivenöl erhitzen und das Wurzelgemüse darin anrösten. Salzen und pfeffern. Das Paradeismark dazugeben und mitrösten. Mit dem restlichen Wein ablöschen.
- 3
Das Fleisch mit Saft wieder in den Bräter geben. Die gehackten Paradeiser dazugeben. Die Suppe dazugießen. Bei Mittelhitze nicht ganz zugedeckt etwa drei Stunden garen. Eine halbe Stunde vor Ende der Kochzeit die Kräuter in den Topf geben. Nochmals abschmecken. Mit Bandnudeln servieren.