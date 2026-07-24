Faschierter Braten mit Spinat

1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen und Petersilie fein hacken und in wenig Öl andünsten. Die Champignons grob hacken und in etwas Butter rösten, bis die Flüssigkeit verkocht ist. Salzen und pfeffern.

2 Den restlichen Knoblauch hacken und in etwas Butter andünsten. Den Spinat dazugeben und erhitzen. Salzen und pfeffern. Gut ausdrücken. 3 EL frisch geriebenen Parmesan untermengen.

3 Das Fleisch mit den eingeweichten, ausgedrückten Semmeln, Eiern, Champignons und Zwiebelmischung gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Eine Kastenform mit dem Schweinsnetz auslegen. Die Hälfte vom Fleisch darauf verteilen.