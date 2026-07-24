Grießschmarren

1 Die Rosinen eine Stunde in Rum einweichen, in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Milch, Salz und Vanillezucker aufkochen. Den Grieß unter Rühren einrieseln lassen und zu dicklicher Konsistenz einkochen.

2 Von der Platte ziehen und auskühlen lassen. Reichlich Butter in einer Pfanne mit hitzebeständigem Griff zerlassen. Die Grießmasse mit einer Backschaufel zerkleinern und in der Butter anrösten. Ins 190 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 20 Minuten backen.

3 Ab und zu mit einer Backschaufel wenden. Sobald der Schmarren etwas Farbe angenommen hat, Rosinen, Zucker und Zitronenschale untermischen. So lange weiter backen, bis der Schmarren goldgelb ist. Mit Zwetschkenröster oder Apfelmus servieren.