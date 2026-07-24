Grießschmarren
Für zwei Personen als Hauptgericht, für vier Personen als Nachspeise
Zutaten Grießschmarren
- 250 ml Milch
- 120 g Grieß
- 1 Pck. Vanillezucker
- 2 EL Rosinen
- Rum
- geriebene Zitronenschale
- 1 EL Zucker
- Butter
- 1 Prise Salz
Zubereitung Grießschmarren
- 1
Die Rosinen eine Stunde in Rum einweichen, in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Milch, Salz und Vanillezucker aufkochen. Den Grieß unter Rühren einrieseln lassen und zu dicklicher Konsistenz einkochen.
- 2
Von der Platte ziehen und auskühlen lassen. Reichlich Butter in einer Pfanne mit hitzebeständigem Griff zerlassen. Die Grießmasse mit einer Backschaufel zerkleinern und in der Butter anrösten. Ins 190 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 20 Minuten backen.
- 3
Ab und zu mit einer Backschaufel wenden. Sobald der Schmarren etwas Farbe angenommen hat, Rosinen, Zucker und Zitronenschale untermischen. So lange weiter backen, bis der Schmarren goldgelb ist. Mit Zwetschkenröster oder Apfelmus servieren.
- 4
Für ein Apfelmus Äpfel klein schneiden und in den Schnellkochtopf geben. Wenig Zucker, etwas Wasser und ein paar Tropfen Zitronensaft dazugeben. Den Topf verschließen. Zehn Minuten kochen und durch die flotte Lotte drehen.