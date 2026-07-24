Fusilli mit Erbsen und Schinken

1 Für das Pesto die Petersilienblättchen von den Stängeln

zupfen. Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Mit Petersilie, gehacktem Knoblauch und Olivenöl im Mixer zu einer cremigen Masse pürieren. Kalt stellen.

2 Den Prosciutto in feine Streifen schneiden. In einer beschichteten

Pfanne ohne Fett knusprig braten. (Tipp: Sie können den Prosciutto auch in der Mikrowelle knusprig braten.)

3 Die Erbsen bei milder Hitze in Butter kurz garen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Nudeln al dente kochen. Beim Abgießen etwas Kochwasser

aufheben. Die Nudeln in eine vorgewärmte Schüssel geben.

Mit Pesto und Erbsen gut vermischen. Wenn nötig, noch

etwas Nudelkochwasser untermengen.