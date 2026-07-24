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Fusilli mit Erbsen und Schinken

Symbolbild
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Gesamtzeit:45 min

Zutaten Fusilli mit Erbsen und Schinken

  • 400 g Fusilli
  • 100 g Prosciutto
  • Parmesan
  • 200 ml Olivenöl
  • 1 Pck. Tiefkühlerbsen (ca. 20 dag)
  • 100 g Pinienkerne
  • 150 g Petersilie
  • 2 Knoblauchzehen
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung Fusilli mit Erbsen und Schinken

  1. 1

    Für das Pesto die Petersilienblättchen von den Stängeln
    zupfen. Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Mit Petersilie, gehacktem Knoblauch und Olivenöl im Mixer zu einer cremigen Masse pürieren. Kalt stellen.

  2. 2

    Den Prosciutto in feine Streifen schneiden. In einer beschichteten
    Pfanne ohne Fett knusprig braten. (Tipp: Sie können den Prosciutto auch in der Mikrowelle knusprig braten.)

  3. 3

    Die Erbsen bei milder Hitze in Butter kurz garen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Nudeln al dente kochen. Beim Abgießen etwas Kochwasser
    aufheben. Die Nudeln in eine vorgewärmte Schüssel geben.
    Mit Pesto und Erbsen gut vermischen. Wenn nötig, noch
    etwas Nudelkochwasser untermengen.

  4. 4

    Die Nudeln anrichten. Den Prosciutto darüber streuen.
    Eventuell etwas Parmesan darüber hobeln.
    Tipp: Zur Bärlauchzeit können Sie statt Petersilie für das Pesto
    Bärlauch verwenden.