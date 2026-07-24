Tagliatelle mit Currysauce

1 Die Zucchini in Stifte schneiden. Auf Küchenpapier ausbreiten und salzen. Nach einer Viertelstunde trocken tupfen. Das Hühnerfilet in dünne Scheiben schneiden. Pfeffern. Mit etwas Speisestärke stauben.

2 Das Fleisch in Olivenöl rundherum kurz scharf anbraten. Aus der Pfanne heben und beiseitestellen. Den Bratensatz mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen. 1/2 TL Senf dazugeben.

3 Mit Suppe und Schlagrahm aufgießen und die Sauce etwas einkochen

lassen. In einer zweiten Pfanne die Zucchini in Olivenöl rundherum anbraten. Mit Curry stauben und mit Peperoncini würzen. Kurz

mitrösten.