Polenta-Auflauf

1 Polenta in 1 l Salzwasser einrieseln lassen. Zu fester Konsistenz kochen. Die Masse auf ein Brett streichen und auskühlen lassen.

In Stücke schneiden. Karotte, Sellerie, Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Öl anrösten.

2 Das Faschierte nach und nach untermengen und anbraten. Paradeismark dazugeben und mitrösten. Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Mit Suppe aufgießen und garen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen.

3 Polentascheiben in die Form legen. Einige Butterflocken und frisch geriebenen Parmesan darauf verteilen. Mit etwas Faschiertem bedecken. Polentascheiben darauflegen. Fortfahren, bis alle Zutaten verbraucht

sind.