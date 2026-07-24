1 Acht eher dünne Scheiben vom Toastbrot abschneiden. Auch die

Semmeln sollten in dünne Scheiben geschnitten werden. Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen.

2 Schote, Mark, Milch, Zucker und Schlagrahm aufkochen. Mit etwas Orangenschale und eventuell einem Spritzer Rum würzen. Abkühlen lassen. Die Schote entfernen. Dotter und Milch gut verquirlen.

3 Sollte der Powidl sehr fest sein, mit etwas Wasser oder Rum glatt

rühren. Die Hälfte der Brotscheiben mit Powidl bestreichen. Mit den restlichen Scheiben zusammensetzen.

4 Reichlich Backfett erhitzen. Die Brotscheiben kurz in die Vanillemilch

tauchen – sie dürfen dabei nicht aufweichen. Anschließend in Semmelbröseln wenden und sofort ins heiße Fett legen. Bei Mittelhitze goldbraun backen.