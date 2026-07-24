Pofesen
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 26. März 2022
Zutaten Pofesen
- Toastbrot bzw. altbackene Semmeln
- Powidl
- 100 ml Milch
- Rum
- 50 ml Schlagrahm
- 1 Vanilleschote
- 1 EL Zucker
- 2 Dotter
- 1 Prise Salz
- geriebene Orangenschale
- Zimt
- Staubzucker
- Semmelbrösel
- Backfett
Zubereitung Pofesen
- 1
Acht eher dünne Scheiben vom Toastbrot abschneiden. Auch die
Semmeln sollten in dünne Scheiben geschnitten werden. Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen.
- 2
Schote, Mark, Milch, Zucker und Schlagrahm aufkochen. Mit etwas Orangenschale und eventuell einem Spritzer Rum würzen. Abkühlen lassen. Die Schote entfernen. Dotter und Milch gut verquirlen.
- 3
Sollte der Powidl sehr fest sein, mit etwas Wasser oder Rum glatt
rühren. Die Hälfte der Brotscheiben mit Powidl bestreichen. Mit den restlichen Scheiben zusammensetzen.
- 4
Reichlich Backfett erhitzen. Die Brotscheiben kurz in die Vanillemilch
tauchen – sie dürfen dabei nicht aufweichen. Anschließend in Semmelbröseln wenden und sofort ins heiße Fett legen. Bei Mittelhitze goldbraun backen.
- 5
Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Zimtzucker
bestreuen. Dazu passen Vanilleeis oder Vanillecreme.