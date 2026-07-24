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Pofesen

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 26. März 2022

Symbolbild
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Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten Pofesen

  • Toastbrot bzw. altbackene Semmeln
  • Powidl
  • 100 ml Milch
  • Rum
  • 50 ml Schlagrahm
  • 1 Vanilleschote
  • 1 EL Zucker
  • 2 Dotter
  • 1 Prise Salz
  • geriebene Orangenschale
  • Zimt
  • Staubzucker
  • Semmelbrösel
  • Backfett

Zubereitung Pofesen

  1. 1

    Acht eher dünne Scheiben vom Toastbrot abschneiden. Auch die
    Semmeln sollten in dünne Scheiben geschnitten werden. Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen.

  2. 2

    Schote, Mark, Milch, Zucker und Schlagrahm aufkochen. Mit etwas Orangenschale und eventuell einem Spritzer Rum würzen. Abkühlen lassen. Die Schote entfernen. Dotter und Milch gut verquirlen.

  3. 3

    Sollte der Powidl sehr fest sein, mit etwas Wasser oder Rum glatt
    rühren. Die Hälfte der Brotscheiben mit Powidl bestreichen. Mit den restlichen Scheiben zusammensetzen.

  4. 4

    Reichlich Backfett erhitzen. Die Brotscheiben kurz in die Vanillemilch
    tauchen – sie dürfen dabei nicht aufweichen. Anschließend in Semmelbröseln wenden und sofort ins heiße Fett legen. Bei Mittelhitze goldbraun backen.

  5. 5

    Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Zimtzucker
    bestreuen. Dazu passen Vanilleeis oder Vanillecreme.