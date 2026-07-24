Geschnetzeltes mit Chicorée

1 Zwiebel und Knoblauch klein würfeln. In etwas Olivenöl andünsten. Die grob gehackten Paradeiser mit Saft dazu geben und zu einer dicklichen Soße einkochen lassen. Den Schlagrahm dazugießen. Salzen und pfeffern. Nochmals aufkochen.

2 Den Chicorée putzen und waschen. Am unteren Ende eine Scheibe abschneiden. Mit einem spitzen Messer den keilförmigen, oft bitteren Stielansatz herauslösen. Die Kolben in 1 cm breite Streifen schneiden.

3 Die Hendlbrustfilets zuerst der Länge nach halbieren und dann

in dünne Scheiben schneiden. Salzen und pfeffern. Mit Speisestärke stauben. Olivenöl erhitzen und Fleisch darin rundherum anbraten.

Aus der Pfanne heben und beiseitestellen.