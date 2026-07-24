Die Germteig-Haserl sind los!

1 Alle Zutaten wiegen, den Teig 3 Minuten langsamer und 7 Minuten intensiver kneten. Mit einem Tuch abdecken und 20 Minuten bei Raumtemperatur rasten lassen.

2 Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, neun gleich große Teigstücke (etwa 105 g) auswiegen. Teigstücke rund formen und zugedeckt nochmals ¼ Stunde rasten lassen.

3 Für die Hasenkörper: Zwei Drittel von jeder Teigkugel zu einem länglichen Teigstrang von etwa 30 Zentimetern ausrollen, zu einer Schnecke formen. Vom anderen Drittel ein kleines Stück für den Schwanz abstechen. Teigstück locker rund und auf einer Seite etwas spitz formen. Mithilfe einer Teigkarte die Ohren einstechen und den Kopf über den Körper des Hasen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Zum Schluss den Schwanz an der Seite andrücken.

4 Mit Wasser leicht befeuchten und im Backofen bei etwa 40 Grad gehen lassen, zwischendurch leicht mit Wasser befeuchten, damit die Oberfläche nicht austrocknet. Nach 30 bis 40 Minuten Hasen aus dem Backrohr geben, Temperatur auf 180 Grad Heißluft oder 200 Grad Ober-/Unterhitze einstellen.