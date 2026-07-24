Ochsenschlepp in Rotwein gegart

1 Suppengrün und Zwiebel grob würfeln. Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit wenig Mehl stauben. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fleischstücke darin anbraten. In einen Bräter legen. Noch etwas Fett in die Pfanne geben. Wurzelwerk und Zwiebeln darin anrösten. 1 EL Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten.

2 Mit etwas Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. Den restlichen Rotwein dazugießen. Nochmals einige Minuten kochen. Über das Fleisch gießen. Den heißen Fond ebenfalls dazugießen. Mit Salz, Pfeffer, Lorbeer,

getrocknetem Thymian und Piment würzen. Zugedeckt bei Mittelhitze

zwei Stunden garen.