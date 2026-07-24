Ochsenschlepp in Rotwein gegart
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 1. April 2022
Zutaten Ochsenschlepp in Rotwein gegart
- 2 kg Ochsenschlepp, in Scheiben geschnitten
- 1 Zwiebel
- 1 Bund Suppengrün
- Paradeismark
- 500 ml Kalbsfond
- 500 ml Rotwein
- Piment a. d. Mühle
- 8 Frühlingszwiebeln
- 12 Kirschparadeiser
- Mehl
- getr. Thymian
- 2 Lorbeerblätter
- 0,5 Bund Thymian
- Öl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Ochsenschlepp in Rotwein gegart
- 1
Suppengrün und Zwiebel grob würfeln. Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit wenig Mehl stauben. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fleischstücke darin anbraten. In einen Bräter legen. Noch etwas Fett in die Pfanne geben. Wurzelwerk und Zwiebeln darin anrösten. 1 EL Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten.
- 2
Mit etwas Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. Den restlichen Rotwein dazugießen. Nochmals einige Minuten kochen. Über das Fleisch gießen. Den heißen Fond ebenfalls dazugießen. Mit Salz, Pfeffer, Lorbeer,
getrocknetem Thymian und Piment würzen. Zugedeckt bei Mittelhitze
zwei Stunden garen.
- 3
Das Fleisch aus dem Bräter heben. Die Sauce durch ein Sieb passieren
und etwas einkochen lassen. Das Fleisch vom Knochen lösen und in die Sauce legen. Die halbierten Frühlingszwiebeln und Kirschparadeiser in etwas Öl anrösten. Mit gehacktem Thymian zum Fleisch in die
Sauce geben.