Brokkolisuppe

1 Die Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen. Abschrecken und

die Haut abziehen. Halbieren. Kerne und Innenwände entfernen. Die Paradeiser mit der runden Seite nach oben in eine flache Auflaufform setzen und mit etwas Staubzucker bestreuen.

2 Thymianzweige dazwischen legen. Mit Olivenöl beträufeln. Bei 100 Grad eine Stunde trocknen. Die Brokkoliröschen vom Stiel schneiden. Einige schöne Exemplare in wenig Salzwasser blanchieren.

Aus dem Wasser heben und mit eiskaltem Wasser abschrecken. Beiseitelegen.

3 Mandelblättchen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Die Brokkolistiele schälen und in kleine Stücke schneiden. Mit den restlichen Röschen in der Hühnersuppe mit Brokkolikochwasser (insgesamt ca. 800 bis 900ml) knapp zehn Minuten kochen. Pürieren.

Schlagrahm dazugießen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.