Saibling mit Curry-Spinat

1 Eine flache feuerfeste Auflaufform (Glas oder Porzellan) mit flüssiger Butter ausstreichen. Die Fischfilets nebeneinander in die Form legen. Salzen und pfeffern. Klarsichtfolie über die Form spannen. Ins 90 Grad heiße Backrohr schieben. Die Filets 30 bis 40 Minuten garen.

2 Den Spinat mit sehr wenig Wasser bzw. Suppe bei milder Hitze zugedeckt auftauen. Knoblauchzehen und Ingwer fein hacken. In wenig Olivenöl anschwitzen. Mit Curry stauben. Einige Minuten bei milder Hitze

rösten. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen.

3 Den Spinat in die Pfanne geben und erhitzen. Mit Kokosmilch aufgießen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ziemlich stark einkochen

lassen. Nun noch das Obers dazu gießen und aufkochen.