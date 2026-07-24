1 Das Fett rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit es beim Verarbeiten weich ist. Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Die Germ in die Mulde bröseln und mit etwas lauwarmer, leicht gezuckerter Milch zu einem Dampfl verrühren. Etwas Mehl darüberstreuen und zugedeckt etwa 20 Minuten gehen lassen.

2 Sobald das Dampfl reif ist und sich Sprünge zeigen, die restlichen

Zutaten in die Schüssel geben. Nach und nach so viel lauwarme

Milch unterkneten, bis ein glatter, fester Teig entsteht. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort etwa eine halbe Stunde gehen lassen.

3 Auf einem Backbrett nochmals kräftig durchkneten, damit das Osterbrot eine feinporige Konsistenz bekommt. Aus dem Teig zwei Laibchen formen. Auf ein mit Fett bestrichenes Blech setzen, zudecken und nochmals gehen lassen.