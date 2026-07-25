Dieses simple Rezept von Daniel Weißer vom Genussgut Krispel für handgeformtes Nigiri-Sushi zeigt Schritt für Schritt, wie man den Klassiker auch daheim hinbekommt.

Sushi-Reis

500 g Sushi-Reis

750 ml Wasser

80 g Reis- oder Weinessig (4–6 %)

24 g Zucker

12 g Salz

Den Sushi-Reis unter kaltem Wasser behutsam waschen. Das Wasser wechseln, sobald es trüb wird, und diesen Vorgang wiederholen, bis das Wasser klar bleibt (ca. 6 bis 7 Durchgänge).

Den gewaschenen Reis in einen Topf geben und mit Wasser im Verhältnis 1:1,5 aufgießen. Zum Kochen bringen, dann mit Deckel auf niedriger Stufe etwa 15 bis 20 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser vollständig aufgenommen ist. Den Topf von der Herdplatte nehmen und den Reis mit geschlossenem Deckel noch einige Minuten ziehen lassen.

Nun wird der Reis gewürzt. Den gekochten Reis in einen Holzbehälter oder auf ein Backblech geben. Den Reisessig mit Zucker und Salz vermischen und über den heißen Reis geben. Mit einer Spachtel vorsichtig unterheben, um die Flüssigkeit gleichmäßig zu verteilen und den Reis schneller auskühlen zu lassen. Dabei darauf achten, dass keine Klumpen entstehen.

Den fertigen Sushi-Reis mit Frischhaltefolie oder einem feuchten Tuch abdecken, bis er weiterverarbeitet wird.

Fisch für Nigiri vorbereiten

Frischen, hochwertigen Fisch in etwa 5 cm lange und 3 cm breite, dünne Scheiben schneiden.

Nigiri formen

Die Hände leicht mit Wasser und etwas Reisessig anfeuchten, damit der Reis nicht klebt.

Eine kleine Portion (ca. 15 g) Reis nehmen und zu einer ovalen, kompakten Form drücken. Eine dünne Schicht Wasabi auf die Fischscheibe streichen (optional).

Den Fisch auf den Reis legen und leicht andrücken, sodass er haftet.

Servieren

Mit Sojasauce und eventuell etwas Wasabi servieren. Nigiri sollte frisch gegessen werden.