Schweinsbraten mit Kräutern

1 Die Rosmarinnadeln von einem Zweig, den Knoblauch, die Fenchelsamen und 1 TL Pimentkörner im Mörser zerstoßen. Den Prosciutto in feine Streifen schneiden. Die Paradeiser klein hacken. Die Petersilie und den Salbei fein schneiden. Alles mit 1 EL Öl vermengen.

2 Das Fleisch in den Einschnitten salzen und pfeffern. Mit der Gewürzmischung füllen. Zu einem Rollbraten schnüren. Das Fleisch rundherum salzen und pfeffern. Die restlichen Rosmarinzweige unter die Schnur schieben. Den Schweinsbraten auf den Backrohrrost legen.