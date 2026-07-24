1 Die Haxe salzen und pfeffern. In einem Bräter reichlich Öl erhitzen und das Fleisch darin rundherum kräftig anbraten. Anschließend ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Karotten, Sellerie und Zwiebeln grob hacken. Nach einer Stunde Bratzeit zur Kalbshaxe geben. Fünf Minuten mitrösten.

2 Mit Weißwein ablöschen. Die Lorbeerblätter dazulegen. Das Fleisch immer wieder mit Bratensaft begießen. 1 TL Zucker in 2 EL Butter bei wenig Hitze auflösen. Etwas Wasser zugießen. Die geputzten und der

Länge nach halbierten Frühlingszwiebeln dazugeben und bei milder Hitze drei Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.