Brennnesselsuppe
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 11. April 2022
Zutaten Brennnesselsuppe
- 750 ml Hühnersuppe
- 250 ml Schlagrahm
- 200 g Brennnesseln
- 2 Schalotten
- 1 Knoblauchzehe
- Muskatnuss
- Butter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung Brennnesselsuppe
- 1
Die Brennnesseln putzen, waschen und tropfnass in einen großen Topf geben. Bei milder Hitze zusammenfallen lassen. Eventuell kalt abschrecken, damit sie schön grün bleiben. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten. Die Brennnesseln dazugeben.
Kurz mitdünsten. Dann mit einem Mixstab pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
- 2
Die Suppe mit dem Schlagrahm aufkochen. Einige Minuten kochen lassen. Dann erst das Brennnesselpüree untermengen. Mit dem Stabmixer aufschlagen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
- 3
Die Suppe eventuell mit Schinkennockerln als Einlage servieren. Dafür 100g Schinken klein schneiden und im Mixer pürieren. 2 Scheiben Toastbrot entrinden und in 80ml Schlagrahmeinweichen. Zum Schinken in den Mixer geben. Mixen, bis das Ganze eine geschmeidige Konsistenz hat. Mit Pfeffer abschmecken. Eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Mithilfe von 2 Teelöffeln Nockerln formen. In leicht siedendem Wasser etwa 5 Minuten ziehen lassen.