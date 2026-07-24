Brennnesselsuppe

1 Die Brennnesseln putzen, waschen und tropfnass in einen großen Topf geben. Bei milder Hitze zusammenfallen lassen. Eventuell kalt abschrecken, damit sie schön grün bleiben. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten. Die Brennnesseln dazugeben.

Kurz mitdünsten. Dann mit einem Mixstab pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

2 Die Suppe mit dem Schlagrahm aufkochen. Einige Minuten kochen lassen. Dann erst das Brennnesselpüree untermengen. Mit dem Stabmixer aufschlagen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.