Geschnetzeltes mit Pilzen

1 Die Schalotten fein hacken. Das Fleisch in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Steinpilze in der heißen Suppe einweichen und darin aufquellen lassen. Die Champignons putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Die Petersilie fein hacken.

2 Öl und Butter zu gleichen Teilen in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch salzen und pfeffern. Portionsweise anbraten. Aus der Pfanne heben. Noch etwas Butter in die Pfanne geben und die Schalotten und die Champignons darin anrösten.