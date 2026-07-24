Provenzalische Lammkeule

1 Getrockneten Thymian und Rosmarin mit einigen Pfefferkörnern in den Mörser geben. Etwa 2 EL Olivenöl dazugießen und das Ganze gut zerstoßen. Die Lammkeule mit dem Gewürzöl innen und außen bestreichen. Zugedeckt zwei bis drei Stunden bei Zimmertemperatur marinieren lassen.

2 2 Knoblauchzehen und frische Kräuter hacken. Das Fleisch innen und außen salzen. Die Kräuter-Knoblauch-Mischung auf der Fleischinnenseite verteilen. Die Keule mit Küchengarn binden. Olivenöl in einem Bräter erhitzen und das Fleisch rundherum anbraten.