Überbackenes Ostereierbrot

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Käse und Schinken in kleine Würfel schneiden, Mangold klein schneiden, Karotte reiben, Ostereier schälen und fein hacken, Zwiebel sehr fein schneiden. Eier, Schinken, Käse und Zwiebel mit Gemüse, rohem Ei, Sauerrahm, Kräutern und Gewürzen verrühren. Das Osterbrot in Scheiben schneiden, mit der Ei-Gemüse-Mischung bestreichen, im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Oberhitze goldbraun überbacken.