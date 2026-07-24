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Überbackenes Ostereierbrot
Wie man die klassischen Zutaten in köstliche Lieblingsrezepte verwandelt
Zutaten Überbackenes Ostereierbrot
- 2 Ostereier
- 100 g Osterschinken
- 100 g Käsereste
- 0,5 kleine Zwiebel
- 100 g Mangold
- 1 kleine Karotte
- 125 ml Sauerrahm
- 1 rohes Ei
- 1 TL Schnittlauch oder Bärlauch
- 2 Scheiben Osterbrot vom Vortag
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Überbackenes Ostereierbrot
- 1
Käse und Schinken in kleine Würfel schneiden, Mangold klein schneiden, Karotte reiben, Ostereier schälen und fein hacken, Zwiebel sehr fein schneiden. Eier, Schinken, Käse und Zwiebel mit Gemüse, rohem Ei, Sauerrahm, Kräutern und Gewürzen verrühren. Das Osterbrot in Scheiben schneiden, mit der Ei-Gemüse-Mischung bestreichen, im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Oberhitze goldbraun überbacken.