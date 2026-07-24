1 Die kandierten Früchte in kleine Stücke schneiden, die Schokolade

hacken. Ricotta mit Zucker, einem Packerl Vanillezucker und 2 EL Rum zu einer Creme rühren. Früchte und Schokolade unterheben. Wer es gern sehr süß hat, gibt noch etwas Zucker dazu.

2 Das Biskuit waagrecht durchschneiden. Den unteren Boden in

eine Springform legen und mit 3 EL Marsala beträufeln. Die Ricottamasse

darauf verteilen. Den zweiten Boden darauf setzen und leicht andrücken. Ebenfalls mit Marsala beträufeln. 4 bis 5 Stunden im Kühlschrank fest

werden lassen.