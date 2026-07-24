Cassata
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 16. April 2022
Ein sizilianisches Osterdessert.
Zutaten Cassata
- 1 Biskuittorte
- 500 g Ricotta
- 7 EL Backzucker
- Vanillezucker
- Rum
- 150 g kandierte Früchte
- 50 g Zartbitterschokolade
- Marsala (ital. Süßwein)
- 500 ml Schlagrahm
- Staubzucker
- Mandeln und kandierte Früchte zum Garnieren
Zubereitung Cassata
- 1
Die kandierten Früchte in kleine Stücke schneiden, die Schokolade
hacken. Ricotta mit Zucker, einem Packerl Vanillezucker und 2 EL Rum zu einer Creme rühren. Früchte und Schokolade unterheben. Wer es gern sehr süß hat, gibt noch etwas Zucker dazu.
- 2
Das Biskuit waagrecht durchschneiden. Den unteren Boden in
eine Springform legen und mit 3 EL Marsala beträufeln. Die Ricottamasse
darauf verteilen. Den zweiten Boden darauf setzen und leicht andrücken. Ebenfalls mit Marsala beträufeln. 4 bis 5 Stunden im Kühlschrank fest
werden lassen.
- 3
Für die Dekoration den Schlagrahm mit Staubzucker sehr steif schlagen. Entweder mit Vanillezucker oder Rum „würzen“. Die Torte aus der Form lösen. Mit Zweidrittel des Obers bestreichen. Mit dem restlichen Obers verzieren und mit Mandeln und kandierten Früchten verzieren.