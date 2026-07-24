Lammkoteletts mit Zitronenpüree

1 Die Lammkoteletts mit den Kräutern und den in Scheiben geschnittenen Knoblauchzehen in eine Schüssel legen. Olivenöl darüberträufeln. Zugedeckt über Nacht marinieren. Die Erdäpfel schälen und in Salzwasser gar kochen. Nach dem Abdämpfen mit 1 dl Olivenöl,

das zuvor leicht erwärmt wurde, begießen. Mit einem Erdäpfelstampfer

zerdrücken.

2 Petersilie und Frühlingszwiebeln fein hacken. Die Zitronenschale

abreiben, den Saft auspressen. 2 bis 3 EL Zitronensaft, Zitronenschale, Petersilie und Zwiebeln unter die Erdäpfel mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und 5 cl Olivenöl darüberträufeln. Die Lammkoteletts salzen und pfeffern. Auf beiden Seiten jeweils zwei Minuten in Olivenöl

braten.