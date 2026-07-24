Saibling auf Erdäpfelplatzerln

1 Die Erdäpfel schälen und in feine lange Streifen hobeln. Sofort in kaltes Wasser geben. Sauerrahm mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer

Zitronensaft verrühren. Bärlauch in feine Streifen, Schnittlauch in Röllchen schneiden. Unter den Sauerrahm mengen. Mindestens eine halbe Stunde kalt stellen.

2 Die Erdäpfel trockentupfen. Acht kleine Platzerln daraus formen. In einer Mischung aus Öl und Butter auf beiden Seiten knusprig braten. Salzen und pfeffern. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und auf ein Backblech legen.