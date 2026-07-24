Saibling auf Erdäpfelplatzerln
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 20. April 2022
Zutaten Saibling auf Erdäpfelplatzerln
- 250 g speckige Erdäpfel
- 400 g Saiblingsfilet, ohne Haut, in acht Stücke geschnitten
- Zitronensaft
- Butter
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- 250 ml Sauerrahm
- 1 Bund Bärlauch
- 1 Bund Petersilie
- 1 Bund Schnittlauch
Zubereitung Saibling auf Erdäpfelplatzerln
- 1
Die Erdäpfel schälen und in feine lange Streifen hobeln. Sofort in kaltes Wasser geben. Sauerrahm mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer
Zitronensaft verrühren. Bärlauch in feine Streifen, Schnittlauch in Röllchen schneiden. Unter den Sauerrahm mengen. Mindestens eine halbe Stunde kalt stellen.
- 2
Die Erdäpfel trockentupfen. Acht kleine Platzerln daraus formen. In einer Mischung aus Öl und Butter auf beiden Seiten knusprig braten. Salzen und pfeffern. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und auf ein Backblech legen.
- 3
Die Saiblingsfilets in einer Mischung aus Butter und Öl auf einer Seite bei milder Hitze anbraten. Salzen und pfeffern. Sobald der Rand weiß zu werden beginnt, je ein Fischstück auf ein Erdäpfelplatzerl setzen. Im 200
Grad heißen Backrohr drei Minuten überbacken. Die Petersilie in Öl knusprig braten. Die Platzerln anrichten. Die Petersilie darüberstreuen. Den Kräuterrahm danebensetzen.