Rhabarber-Erdbeer-Parfait

1 Den Rhabarber in sehr kleine Stücke schneiden. Zugedeckt bei wenig Hitze und mit wenig Wasser weich kochen. Mit dem Mixer glatt rühren und auskühlen lassen. 500g Erdbeeren waschen, putzen und pürieren.

2 Die Eier trennen. Die Dotter mit 75g Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Die Eiklar mit dem restlichen Zucker zu steifem Schnee schlagen. Das Obers ebenfalls steif schlagen. Zuerst das Obers, dann den Schnee vorsichtig unter die Dottermasse heben. Die Masse halbieren. Die eine Hälfte mit dem Rhabarbermus, die andere mit dem

Erdbeerpüree mischen.