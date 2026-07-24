Überbackene Schinkennudeln

1 Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Den Schinken zuerst in sehr

dünne Scheiben, dann in Streifen schneiden. Die Petersilie fein hacken.

Zwei Eier trennen. Ein Ei und zwei Dotter mit Rahm und Crème fraîche gut verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Muskat abschmecken.

2 Die Eiklar zu Schnee schlagen. Zuerst den Schinken mit dem Dotterrahm vermengen, dann den Schnee unterziehen. Mit den Bandnudeln vermengen. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen.