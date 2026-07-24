Überbackene Schinkennudeln
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 28. April 2022
Zutaten Überbackene Schinkennudeln
- 250 g breite Bandnudeln
- 300 g Schinken
- 3 Eier
- 200 g Crème fraîche
- 125 ml Schlagrahm
- 3 EL Parmesan, frisch gerieben
- Salz
- Pfeffer
- Muskatnuss
- Butter
- 1 Bund Petersilie
Zubereitung Überbackene Schinkennudeln
- 1
Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Den Schinken zuerst in sehr
dünne Scheiben, dann in Streifen schneiden. Die Petersilie fein hacken.
Zwei Eier trennen. Ein Ei und zwei Dotter mit Rahm und Crème fraîche gut verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Muskat abschmecken.
- 2
Die Eiklar zu Schnee schlagen. Zuerst den Schinken mit dem Dotterrahm vermengen, dann den Schnee unterziehen. Mit den Bandnudeln vermengen. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen.
- 3
Die Schinkennudeln einfüllen. Den Parmesan darüberstreuen und einige Butterflocken oben aufsetzen. Die Schinkennudeln ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde überbacken. Dazu passt ein Vogerl- oder Röhrlsalat.