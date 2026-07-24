Kohlrabigratin

1 Die zarten Kohlrabiblätter abschneiden und fein hacken. Die restlichen Blätter wegwerfen. Die Kohlrabi schälen, vierteln und jedes Viertel in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Den Spinat putzen, waschen und tropfnass in einem großen Topf bei Mittelhitze zusammenfallen lassen. Grob hacken. Die Knoblauchzehen halbieren. Den Schinken in sehr dünne

Scheiben, dann in Streifen schneiden.



(Tipp: Nach Ostern lässt sich hier der übrig gebliebene Osterschinken verwerten.)

2 Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Die Kohlrabischeiben einschichten. Knoblauch und Schlagrahm in einen nicht zu kleinen Topf geben und etwas einkochen lassen. Den Knoblauch entfernen. Schinken und Spinat mit dem Rahm vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss herzhaft würzen. Über die Kohlrabischeiben gießen.