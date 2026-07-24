Gefülltes Fischfilet

1 Wurzelgemüse und Lauch in feine Streifen schneiden. In etwas Butter das Wurzelgemüse anschwitzen. Nach drei bis vier Minuten den Lauch dazugeben. Salzen und pfeffern. Die gehackte Petersilie untermengen. Weitere zwei bis drei Minuten dünsten. Das Gemüse muss weich sein. Abkühlen lassen. Die Erdäpfel schälen und grob reiben. Sofort in kaltes Wasser geben. Fünf Minuten stehen lassen.

2 Dann gut abtropfen lassen und mit Küchenpapier trocken tupfen. In eine Schüssel geben. 1 EL Mehl darüberstreuen. Salzen und pfeffern. Das Eiklar leicht anschlagen und untermengen. Ein Blech mit Backpapier belegen. Die Fischstücke salzen und pfeffern. Vier Erdäpfelhäufchen

etwas größer als ein Fischstück auf das Backpapier setzen. Je ein Fischfilet daraufsetzen. Die Gemüsemischung auf den Filets verteilen.