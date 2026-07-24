So gelingt der perfekte Kuchen für den Muttertag
Ob mit Schokolade, Heidel- oder Erdbeeren: Tortenprofi Franz Labmayer gibt im neuen Magazin „Unsere liebsten Obsttorten“ Tipps, wie die Torte für den Muttertag ganz bestimmt gelingt.
von Franz Labmayer
Zutaten Teig
- 3 Eier (trennen)
- 1 Prise Salz
- 80 g Staubzucker
- 120 g Mehl
- 1 TL Backpulver
Zutaten Creme
- 500 g Mascarpone
- 250 g Topfen
- 250 ml Schlagobers
- 80 g Staubzucker
- 4 Blätter Gelatine
- Amaretto (nach Geschmack)
Sonstige Zutaten
- Amaretto (nach Geschmack)
- 125 ml Espresso
- 2 Pck. Biskotten
- 500 g Himbeeren
- 1 Becher Schokoladeglasur
- etwas Kakao
Zubereitung „Himbeer-Tiramisu-Torte“
- 1
Eier sauber trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, langsam die Hälfte des Zuckers einrühren. Eigelb mit dem restlichen Zucker cremig schlagen und den Eischnee vorsichtig unter die Masse heben. Mehl mit Backpulver vermischt auf die Masse sieben und vorsichtig unterheben. Den Biskuitteig in die befettete Backform füllen (Durchmesser 26 cm) und bei 190 °C Ober- und Unterhitze (alternativ 180 °C Heißluft) rund 15 bis 20 Minuten backen, bis er goldgelb ist.
- 2
In der Zwischenzeit kann die Creme vorbereitet werden. Mascarpone mit Topfen verrühren, Schlagobers in einer Extra-Schlüssel steif schlagen, unter die Mascarpone-Topfen-Masse einrühren und den Zucker untermixen. Vier Blätter Gelatine in kaltem Wasser laut Packungsanleitung auflösen und ausdrücken, erwärmen, einen Schuss Amaretto dazu und mit zwei Esslöffeln der Creme gut verrühren. Die Gelatine-Masse unter die Creme rühren.
- 3
Den Biskuitboden mit einer Cremeschicht einstreichen und mit in Amaretto und Espresso getränkten Biskotten auslegen. Darauf werden die Himbeeren verteilt. Diesen Vorgang wiederholen, bis die gesamte Creme verbraucht ist. Zum Schluss mit einer Cremeschicht abschließen.
- 4
Für die Verzierung die halb in Schokolade getunkten Biskotten rund um die Torte anbringen und die Creme mit Kakao bestreuen. Oder auch mit einigen Himbeeren belegen. Nach dem Kaltstellen nur noch genießen.