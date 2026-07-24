So gelingt der perfekte Kuchen für den Muttertag

1 Eier sauber trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, langsam die Hälfte des Zuckers einrühren. Eigelb mit dem restlichen Zucker cremig schlagen und den Eischnee vorsichtig unter die Masse heben. Mehl mit Backpulver vermischt auf die Masse sieben und vorsichtig unterheben. Den Biskuitteig in die befettete Backform füllen (Durchmesser 26 cm) und bei 190 °C Ober- und Unterhitze (alternativ 180 °C Heißluft) rund 15 bis 20 Minuten backen, bis er goldgelb ist.

2 In der Zwischenzeit kann die Creme vorbereitet werden. Mascarpone mit Topfen verrühren, Schlagobers in einer Extra-Schlüssel steif schlagen, unter die Mascarpone-Topfen-Masse einrühren und den Zucker untermixen. Vier Blätter Gelatine in kaltem Wasser laut Packungsanleitung auflösen und ausdrücken, erwärmen, einen Schuss Amaretto dazu und mit zwei Esslöffeln der Creme gut verrühren. Die Gelatine-Masse unter die Creme rühren.

3 Den Biskuitboden mit einer Cremeschicht einstreichen und mit in Amaretto und Espresso getränkten Biskotten auslegen. Darauf werden die Himbeeren verteilt. Diesen Vorgang wiederholen, bis die gesamte Creme verbraucht ist. Zum Schluss mit einer Cremeschicht abschließen.