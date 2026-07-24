Ein Herz zum Muttertag mit Übernachtgare

1 Bei diesem Rezept werden alle Zutaten kalt verwendet, das heißt die Milch als auch die Butter dürfen direkt aus dem Kühlschrank kommen.

2 Die Zutaten alle genau einwiegen und den Teig wie angegeben kneten.

3 Anschließend kommt der Teig sofort ohne Teigruhe auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche.

4 Teigstücke zu je ca. 120 g auswiegen, rund schleifen, mit einem Geschirrtuch abdecken und 15 Minuten bei Raumtemperatur rasten lassen.

5 Aus den Teigkugeln nun gleichmäßige, rund 40 cm lange Teigstränge formen.

6 Drei Teigstränge nun am oberen Ende zusammendrücken und daraus einen 3er-Striezel flechten. Nicht zu fest flechten.

7 Das Ganze dann nochmals machen und die beiden 3er-Striezel zu einem Herz formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

8 Mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen bei ca. 7 °C.

9 Das Muttertagsherz darf jetzt zwölf Stunden im Kühlschrank rasten.

10 Am nächsten Tag bzw. nach der Gehzeit den Backofen vorheizen auf 180 °C Heißluft.

11 Das Muttertagsherz aus dem Kühlschrank nehmen, die Frischhaltefolie entfernen, und das Herz mit verquirltem Ei bestreichen. Als Dekor können Hagelzucker und gegebenenfalls gehobelte Mandeln verwendet werden.

12 Das Herz in das vorgeheizte Backrohr schieben und bei ganz leicht geöffneter Backofentür backen.