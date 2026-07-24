„Wo Bäuerinnen wirken, wächst Zukunft“ – unter diesem Motto möchte die Landwirtschaftskammer Steiermark im Rahmen der „Woche der Landwirtschaft“ die Leistungen und das Engagement von Frauen in der Landwirtschaft hervorheben. Anlass dafür ist das von den Vereinten Nationen (UNO) 2026 ausgerufene „Internationale Jahr der Bäuerinnen“.

Frauen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Zukunftssicherung in der Landwirtschaft. Deshalb fand im Bezirk Weiz ein Pressegespräch im Rahmen dieser Aktion auf dem Hof von Julia und Hans Peter Flicker in St. Kathrein am Offenegg statt.

Die beiden bewirtschaften einen Zuchtbetrieb für Jura Bergschafe auf 1130 Meter Seehöhe. Julia Flicker ist selbst Quereinsteigerin, gelernte Köchin und Kellnerin, arbeitete zuvor in London und kam somit aus der Stadt auf den Hof. Sie zeigt eindrucksvoll, wie Engagement, Leidenschaft und neue Perspektiven die Landwirtschaft bereichern können.