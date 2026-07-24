Zander auf Saltimbocca-Art

1 Die Erdäpfel in Salzwasserweich kochen. Schälen, eventuell halbieren.

Butter mit fünf Salbeiblättern aufschäumen. Die Erdäpfel darin knusprig braten. Die Fischstücke wenig salzen (der Prosciutto ist schon salzig) und pfeffern. Auf jedes Medaillon ein Salbeiblatt legen. Jedes Fischstück mit einer Prosciutto- Scheibe umwickeln.

2 Eine Mischung aus Öl und Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Fischstücke rundherum goldbraun braten. Das dauert etwa vier bis fünf Minuten je nach Dicke des Medaillons. Den Fisch immer wieder wenden. Auf einem vorgewärmten Teller im 80 Grad heißen Backrohr etwa 20 Minuten nachgaren lassen.