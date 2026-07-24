Zander auf Saltimbocca-Art
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. Mai 2022
Zutaten Zander auf Saltimbocca-Art
- 8 Zanderfiletstücke à 80 bis 100g
- 8 dünne Scheiben Prosciutto
- 20 frische Salbeiblätter
- Butter
- Olivenöl
- 100 ml Weißwein
- 100 ml Fischsud bzw. Gemüsefond
- 800 g kleine Erdäpfel
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung Zander auf Saltimbocca-Art
- 1
Die Erdäpfel in Salzwasserweich kochen. Schälen, eventuell halbieren.
Butter mit fünf Salbeiblättern aufschäumen. Die Erdäpfel darin knusprig braten. Die Fischstücke wenig salzen (der Prosciutto ist schon salzig) und pfeffern. Auf jedes Medaillon ein Salbeiblatt legen. Jedes Fischstück mit einer Prosciutto- Scheibe umwickeln.
- 2
Eine Mischung aus Öl und Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Fischstücke rundherum goldbraun braten. Das dauert etwa vier bis fünf Minuten je nach Dicke des Medaillons. Den Fisch immer wieder wenden. Auf einem vorgewärmten Teller im 80 Grad heißen Backrohr etwa 20 Minuten nachgaren lassen.
- 3
Das Fett abgießen. Etwas frische Butter in die Pfanne geben und sieben Salbeiblätter darin anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen. Mit Fischfond bzw. Gemüsefond aufgießen. Nochmals kurz einkochen lassen. Einige kalte Butterstücke einrühren. Fisch und Erdäpfel anrichten. Mit Sauce umgießen.