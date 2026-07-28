Vor zehn Jahren gründete Thomas Spiessberger die Firma „CampCar“. Dank seines europaweiten Netzwerks findet er auf Kundenwünsche angepasste Freizeit- und Wohnmobile.

Eine individuelle Urlaubslösung bieten Thomas und Edeltraud Spiessberger ihren Kunden an. Kürzlich wurde in Spittal das Zehn-Jahr-Jubiläum ihres Unternehmens „CampCar“ gefeiert. 2016 machte der Geschäftsführer und Firmeninhaber seine Leidenschaft zum Beruf. Er ist seit 40 Jahren begeisterter Camper – ein Urlaubsformat, mit dem er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Spiessberger startete mit der Vermietung von Fahrzeugen, bevor er auf den Handel mit gebrauchten Freizeit- und Wohnmobilen umsattelte.

Um sich von der Konkurrenz am Markt abzuheben, legte er seinen Schwerpunkt auf individuelle Beratung. „Ich werde damit beauftragt, gezielt nach passenden Fahrzeugen zu suchen. Da ich europaweit sehr gut vernetzt bin, habe ich die Möglichkeit, diese ausfindig zu machen. Der Markt ist weitläufig. Interessierte reagieren oft auf Inserate, ohne zu wissen, was sie brauchen. Genau dort greift unser Angebot. Ich führe vorab umfangreiche Beratungsgespräche, um den individuellen Bedarf zu eruieren“, schildert Thomas Spiessberger.

Wintercampen wird immer beliebter

Er arbeitet mit zwei Partnerwerkstätten in Spittal und Feistritz/Drau zusammen. Diese kümmern sich um verschiedene Sondereinbauten. Die Zeiten, in denen Feriengäste ausschließlich in den Sommermonaten mit ihren Fahrzeugen Richtung Süden unterwegs waren, seien laut Spiessberger längst vorbei. Die Branche habe sich zu einem Ganzjahresbetrieb entwickelt. „Die Nachfrage steigt ab April merklich an. Positive Entwicklungen verzeichnen wir bis Ende November. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass sich das Wintercampen etabliert hat. Viele Touristen sind im Sommer mit ihren Zelten unterwegs, merken, dass das nichts für sie ist, und interessieren sich dann für ein Fahrzeug, um weitere Reisen anzutreten.“

Corona verhalf der Branche zum Durchbruch

Spiessberger kennt den Sektor in- und auswendig. „Es ist seit Jahrzehnten ein sanft steigender Markt, der sich gut entwickelt hat, zwischendurch jedoch auch stark nachließ. Als Corona kam, erlebten wir einen Boom, den die Branche so noch nie erlebt hat. Die Nachfrage konnte kaum noch gestillt werden. Dies hielt bis 2024 an, danach hat sich die Situation wieder normalisiert“, schildert der Geschäftsführer. Doch nicht nur der Markt ändert sich laufend, auch die Urlaubs-Trends durchlaufen einen Wandel. „Vor Corona war Campen mit dem Klischee behaftet, dass nur ältere Menschen so verreisen. Nach der Pandemie erschloss sich jedoch eine weitaus jüngere Zielgruppe. Leute aller Altersklassen sind gerne individuell unterwegs. Sie starten mit kleinen Campern und entdecken das neue Urlaubsgefühl für sich“, sagt Spiessberger.

Für ein gebrauchtes Fahrzeug, das mit der Grundausstattung wie einer Küche und einem Schlafplatz ausgestattet ist, müssen Anschaffungskosten von rund 40.000 Euro veranschlagt werden. Nach oben gibt es keine Grenzen. Ab 60.000 Euro wird das Angebot beispielsweise auf ein Bad mit WC und Dusche erweitert. Neue Fahrzeuge starten bei rund 80.000 Euro. „Es gibt viele Spielereien hinsichtlich der Ausstattung, die den Preis schnell auf 100.000 Euro hochtreiben können. Mit etwas Glück haben Vorbesitzer der gebrauchten Fahrzeuge vieles schon selbst installiert“, sagt der Firmeninhaber, der sich ein einzigartiges Geschäftsmodell aufgebaut hat. „Ich suche nach dem Individuellen und Speziellen, das an die Wünsche des Käufers angepasst ist, um für ein bestmögliches Urlaubserlebnis zu sorgen.“