Marinierter Spargel

1 Den Spargel im unteren Drittel schälen und, wenn nötig, holzige Enden wegschneiden. Salzwasser, in das eine Prise Zucker und 1 EL Butter kommt, aufkochen. Den Spargel einlegen und acht bis zehn Minuten kochen lassen.

2 Inzwischen die Marinade zubereiten. Zitronensaft, Zitronenschale,

Wein, etwas Salz und Pfeffer gut verrühren. Nach und nach das Öl unterschlagen. Den Spargel gut abtropfen lassen und in eine längliche Schale legen. Die Hälfte der Marinade über den noch warmen Spargel

träufeln. Zudecken und eine Stunde ziehen lassen. Die Spargelstangen

dazwischen immer wieder wenden.