Herzhafter Burger mit Huhn und Erdbeeren
Es ist Burger-Time! Ein extra zart wie knusprig gebratenes Hendlbrustfilet mit einer pfiffigen Mayo in einem Burgerbrötchen und dazu aromatische Erdbeeren. Geniesserherz was willst du mehr?
Zutaten
- 4 Weißbrot-Weckerln
- 100 g Rucola
- Essig
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zutaten für die Mayonnaise
- 1 Ei
- 1 TL Senf
- 1 EL Essig
- 150 ml Sonnenblumenöl
- 2 EL Nüsse (gehackt)
- Salz
- Pfeffer
Zutaten für die Hühnerbrüste
- 4 Hühnerbrüste
- 1 TL Thymian (getrocknet)
- 1 TL Koriandersamen (gemahlen)
- 0,3 TL Chilischoten (getrocknet)
- Salz
Zutaten für die Erdbeeren
- 200 g Erdbeeren
- 2 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Für den Hendlburger mit Erdbeeren zunächst die Hühnerbrüste der Länge nach halbieren, aber nicht ganz auseinanderschneiden. Die Hühnerbrüste aufklappen (“Schmetterlingsschnitt“) und mit den Gewürzen und etwas Salz einreiben.
- 2
Die Weckerln waagrecht halbieren. Erdbeeren vom Strunk befreien, in dünne Scheiben schneiden und mit 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen.
- 3
Die Hendlfilets in der Pfanne oder am Grill von beiden Seiten ca. 4 Minuten anbraten. Die halbierten Weckerln im Backrohr oder am Grill knusprig backen.
- 4
Den gewaschenen, abgetropften Rucola mit etwas Essig, Öl, Salz und Pfeffer würzen.
- 5
Auf den Weckerlböden den Rucola verteilen, das Hendlfilet darauflegen und mit den Erdbeeren belegen. Die Weckerldeckel mit Mayonnaise bestreichen und den Hendlburger mit Erdbeeren damit abschließen.
Tipp
Für die Mayonnaise das Ei mit einem Stabmixer schaumig schlagen. Senf und Essig dazugeben und das Öl unter ständigem Mixen langsam einfließen lassen. Sobald die Mayonnaise eine gute Konsistenz hat, die gehackten Nüsse untermengen und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.Der Hendlburger mit Erdbeeren schmeckt auch mit Faschiertem oder einer vegetarischen Füllung.
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