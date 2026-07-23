Herzhafter Burger mit Huhn und Erdbeeren

1 Für den Hendlburger mit Erdbeeren zunächst die Hühnerbrüste der Länge nach halbieren, aber nicht ganz auseinanderschneiden. Die Hühnerbrüste aufklappen (“Schmetterlingsschnitt“) und mit den Gewürzen und etwas Salz einreiben.

2 Die Weckerln waagrecht halbieren. Erdbeeren vom Strunk befreien, in dünne Scheiben schneiden und mit 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen.

3 Die Hendlfilets in der Pfanne oder am Grill von beiden Seiten ca. 4 Minuten anbraten. Die halbierten Weckerln im Backrohr oder am Grill knusprig backen.

4 Den gewaschenen, abgetropften Rucola mit etwas Essig, Öl, Salz und Pfeffer würzen.